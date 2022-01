LECCE (ITALPRESS) – Tornano a circolare i treni sulla linea Lecce – Zollino. Conclusi i lavori preliminari all’elettrificazione, finanziati dalla Regione Puglia, che hanno interessato il tratto ferroviario tra le fermate di Lecce, San Cesario, San Donato, Galugnano, Sternatia e Zollino. Lo rende noto Ferrovie dello Stato, sottolineando in una nota che durante l’interruzione della linea sono stati realizzati 495 blocchi di fondazione su cui sono stati posati i pali della tensione elettrica più opere di adeguamento degli impianti di sicurezza e di segnalamento ferroviario e opere propedeutiche all’installazione di barriere antirumore.

Dalla prossima settimana circoleranno: 26 treni al giorno sulla linea Lecce – Zollino – Gallipoli; 22 treni al giorno sulla Lecce – Zollino – Gagliano del Capo (Leuca); 2 treni al giorno sulla Lecce – Maglie – Otranto oltre a quelli già in circolazione sulla linea Maglie – Otranto.

Gli interventi, prosegue la nota, si inseriscono – insieme ai lavori completati nel 2021 sulla linea Maglie Otranto – nel progetto di elettrificazione in corso sulla linea Martina Franca – Lecce.

Grazie ai finanziamenti della Regione Puglia, l’elettrificazione sarà estesa nel Salento fino a Gagliano del Capo, sottolinea la nota. Questo contribuirà ad abbattere le emissioni di CO2 e a migliorare la qualità dell’ambiente.

(ITALPRESS).

