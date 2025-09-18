Ferrero, siglato con i sindacati l’accordo relativo al premio legato agli obiettivi dell’esercizio 2024/2025

ROMA (ITALPRESS) – La Direzione aziendale Ferrero si è incontrata con i sindacati nazionali e territoriali di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e con il coordinamento sindacale Ferrero delle Rsu e delle rappresentanze sindacali della rete commerciale. L’incontro ha permesso di analizzare gli andamenti di mercato, le prospettive produttive aziendali, i programmi di investimento e le tendenze occupazionali nonché lo stato di applicazione del vigente accordo integrativo aziendale.

Con riferimento al premio legato agli obiettivi, per l’esercizio 2024/2025, si prevede un importo massimo di 2.580 euro lordi, composto dal risultato economico (30% del premio), unico per tutta l’azienda, e dal risultato gestionale (70% del premio) legato all’andamento specifico di ogni stabilimento/area. I premi risultano quindi differenti nelle varie sedi e precisamente: Alba 2.415,40 euro lordi, Pozzuolo 2.391,32 euro lordi, Sant’Angelo 2.418,41 euro lordi, Balvano 2.391,32 euro lordi, area vendite 2.340,15 euro lordi, staff 2.404,17 euro lordi.

Le somme saranno erogate con le competenze del mese di ottobre. Inoltre, sarà possibile convertire una parte del premio legato agli obiettivi in servizi alle persone tramite l’apposita piattaforma Ferrero Care. Tale piattaforma, in evoluzione anno dopo anno, si è arricchita di ulteriori iniziative negli ambiti famiglia, assistenza sanitaria, previdenza complementare, servizi vari e tempo libero. L’azienda, per chi decide di convertire una parte di premio legato agli obiettivi in flexible benefit, versa un contributo aggiuntivo pari al 20% dell’importo scelto, che va ad aggiungersi al credito welfare. L’azienda e i sindacati esprimono congiuntamente piena soddisfazione per i risultati conseguiti, ponendo al centro l’attenzione e la tutela delle persone, l’importanza dei legami sociali e riconoscendo il ruolo strategico di consolidate e proficue relazioni industriali.

