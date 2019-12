FERRARI ROMA. LA NUOVA DOLCE VITA PRENDE FORMA

Svelati ulteriori dettagli relativi alla Ferrari Roma. L’occasione la innovativa campagna di comunicazione social. La vettura, che incarna alla perfezione il concept denominato La Nuova Dolce Vita, è stata protagonista di un servizio fotografico in alcuni tra i luoghi più noti e ammirati della Città Eterna, con grande successo di pubblico e critica. Il nuovo coupé di Maranello, con le sue proporzioni armoniose e i volumi bilanciati, si ispira alle mitiche GT Ferrari a motore anteriore degli anni ’60. È una vettura dalla dirompente carica innovativa, che sin dal lancio ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per trasformarsi in un’icona di design contemporanea, dal look raffinato e senza tempo. Anche dal punto di vista tecnico, la Ferrari Roma introduce una serie di importanti novità in grado di porla ai vertici della categoria in termini di prestazioni assolute e fun to drive. Tra di esse spiccano un rinnovato gruppo motopropulsore con cambio a 8 rapporti, l’introduzione del Manettino a cinque posizioni (novità assoluta per la gamma Gran Turismo Ferrari) e il migliore rapporto peso/potenza del segmento, aspetti che contribuiscono a rendere la Ferrari Roma l’auto V8 2+ a motore anteriore del Cavallino Rampante più potente e divertente dei suoi oltre 70 anni di storia. La vettura si distingue inoltre per la sua eccezionale guidabilità nel quotidiano e per il suo comfort di bordo.

(ITALPRESS).