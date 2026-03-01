“Fencing For All”: la prima tappa va alla Fiamme Oro

ROMA (ITALPRESS) – È andata al team delle Fiamme Oro la prima tappa di “Fencing For All”, il nuovo straordinario circuito di gare a squadre miste di spada in cui ogni formazione è salita in pedana con almeno uno schermidore autistico o con disabilità intellettiva insieme agli atleti olimpici neurotipici.

Gli spadisti del settore giovanile della Polizia di Stato hanno superato in finale il Circolo della Scherma Anzio, secondo classificato, mentre sul terzo gradino del podio è salito il Club Scherma Bari, ma la giornata speciale vissuta presso il Centro di Preparazione Olimpica CONI “Giulio Onesti” di Roma è andata molto al di là del risultato sportivo. Ben 15 squadre provenienti da tutta Italia hanno preso parte al primo atto di questa competizione che si concluderà a metà maggio con la seconda tappa di Milano.

“Un’emozione incredibile, in una location splendida quale è la casa dello sport italiano. Qui c’è il senso vero dell’agonismo che è inclusione, e c’è l’autenticità di una Federazione che punta a vincere ancora tantissime medaglie importanti ma che vuole ergersi a modello per affermare che la scherma è un’arma formidabile d’integrazione”, le parole del presidente federale Luigi Mazzone, orgoglioso tanto da numero uno della FIS quanto da professore ordinario e direttore di Neuropsichiatria Infantile presso il Policlinico Tor Vergata di Roma.

La domenica dell’Acqua Acetosa è stata arricchita dalle prestigiose visite istituzionali dei presidenti del CONI e del CIP, Luciano Buonfiglio e Marco Giunio De Sanctis, che hanno sottolineato il momento speciale di agonismo e inclusività vissuto dalle squadre in un emozionante momento di saluto a tutti i partecipanti dopo la fase a gironi.

Ogni team, come detto, era composto da un atleta autistico o con disabilità intellettiva, anche grazie – in alcuni casi – al prestito di alcuni tiratori del gruppo degli spadisti dell’Accademia Scherma Lia di Roma, società che ha fatto da apripista su questo fronte e che ha festeggiato così il 10° anno d’attività fatta di professionalità, cuore e passione in cui ogni stoccata ha un valore immenso. Il bianco della divisa oggi ha reso, oltre ogni retorica, tutti semplicemente schermidori, neurotipici o meno, senz’alcuna differenza, tutti uguali sotto le proprie maschere e con in pugno le rispettive spade. Uno spettacolo meraviglioso.

La vittoria è andata alle Fiamme Oro Roma: Daniele Fontana, Francesco Caudo e Marco Misiani hanno superato nell’ultimo atto il Circolo della Scherma Anzio, d’argento con Lorenzo Boschi, Giuseppe Iadaresta, Matteo Di Noia e Jacopo D’Antonio. Terzo gradino del podio per il Club Scherma Bari (Andres Carrillo Ayala, Giovanni De Marzo, Letizia Zaccaro e Filippo Scialanga) che nella finale per il bronzo ha battuto il Club Scherma Formia (Vincenzo Chiarolanza, Luigi Marciano, Francesco Troisi e Sinclair Chiassi). A seguire, in classifica, si sono piazzati il Frascati Scherma (Carlotta Pasqua, Stiven Bernardini, Francesco Retico e Mattia Proietti Savina), il Club Scherma Roma (Filippo Kiera Rouse, Alessio Pirrottina, Arianna Petella e Jacopo Baronci), la Nedo Nadi Salerno (Carlo Gallo, Antonio Lepore, Giovanni D’Arienzo, Vincenzo Vinciguerra), la Scherma Pistoia 1894 (Aleksandr Rizzi, Guido Romiti, Roberto Bartolini, Andrei Rizzi), il CUS Cassino (Francesco Maria Consales, Emiliano Bacci, Giovanni Maria Consales, Giuseppe Massimo), il Circolo della Spada Rimini (Gabriele Rotonda, Lorenzo Rulli, Travis Leardini), l’Accademia Scherma Lia-2 (Mattia Furfaro, Emanuele Parente, Davide Donatiello), il Pentamodena (Nadia Marastoni, Samuele Panzani, Federico Federzoni), l’Accademia Scherma Lia-1 (Elisabetta Pasquini, Susanna Gatti, Roberta Corsini), il Circolo Schermistico Sassarese (Francesca Furesi, Francesca Achenza, Emiliano Achenza, Mariangela Busi) e CUS Roma (Pierluigi Gallozzi, Paolo Quaggia, Filippo Manca, Filippo Disi).

La prossima tappa di metà maggio a Milano deciderà la classifica finale di “Fencing for All”, che ha avuto tanti ospiti illustri e, tra i testimonial d’eccezione, l’artista e campionessa paralimpica Annalisa Minetti e il giornalista Alessandro Alciato, che ha raccontato la competizione di “Assalto – La TV della Scherma” assieme a Stefano Pantano.

