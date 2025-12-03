Femminicidio ad Ancona, cinquantenne picchiata a morte in casa: si cerca il marito

ANCONA (ITALPRESS) – Una cinquantenne è stata trovata morta in un’abitazione a Monte Roberto in provincia di Ancona. Secondo quanto emerge la donna sarebbe stata picchiata a morte dal marito, che è al momento irreperibile. L’uomo, di origini macedoni, era tornato a vivere con la vittima, una connazionale, dopo una separazione.
-Foto di repertorio IPA Agency-
(ITALPRESS).
