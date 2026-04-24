Femminicidio a Foggia, 46enne uccisa a colpi di pistola dal marito

FOGGIA (ITALPRESS) – Femminicidio a Foggia. Una donna di 46 anni è stata uccisa a colpi di pistola dal marito, una guardia giurata di 48 anni, nella casa in cui vivevano in via Gaetano Salvemini. Sembra che i vicini hanno sentito un violento litigio, seguito da quattro colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stano svolgendo le indagini.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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