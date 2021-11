ROMA (ITALPRESS) – “Chi commette un femminicidio è spesso un padre-padrone, considera l’altro una cosa, non un essere umano ed è incapace di costruire una relazione tra pari”. E’ questo l’identikit tracciato da Adelia Lucattini, psichiatra e psicoanalista della Società psicoanalitica italiana (Spi) in occasione della prossima giornata contro la violenza delle donne che si celebra il 25 novembre nel classificare i numerosi casi di femminicidi e violenza domestica, che in Italia stanno aumentando in maniera esponenziale. “Gli uomini che commettono violenza – spiega Lucattini che è anche membro della International psychoanalytical association (Ipa) -. sono persone narcisiste ed egocentriche che considerano l’altro come una cosa, non una persona”.

(ITALPRESS).