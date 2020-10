TRIESTE (ITALPRESS) – “Il Friuli Venezia Giulia risponde alla sfida europea Green Deal adottando una strategia di crescita integrata, che poggia sul recupero e la valorizzazione dell’ambiente quale elemento indispensabile e innovativo per elevare la competitività del sistema produttivo regionale”.

Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga intervenendo in videoconferenza al workshop ‘Il Green Deal a livello localè, sessione della 18esima edizione della Settimana europea delle regioni e delle città e incentrata sulla scelta dei territori rispetto agli interventi previsti nel Green deal, l’efficienza energetica e la biodiversità.

Illustrando le azioni avviate dalla Regione, il governatore ha sottolineato le opportunità legate al binomio digital-green, quale “chiave per lo sviluppo e fattore strategico per migliorare competitività e ripresa di quelle aree marginali e svantaggiate in cui il recupero e la valorizzazione ambientale devono crescere di pari passo con l’innovazione imprenditoriale”.

“Lo sviluppo di un sistema regionale non si misura solamente nella crescita della competitività – ha spiegato -, ma anche attraverso percorsi di potenziamento delle risorse locali in chiave sostenibile e inclusiva. Le politiche di coesione regionale 2021-2027 avranno, in quest’ottica, la duplice funzione di supportare le aree affette da condizioni di marginalità e di riqualificare le aree urbane attraverso il recupero di contesti degradati”.

