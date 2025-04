Fedriga “Terzo mandato? Spero che il Parlamento rifletta”

ROMA (ITALPRESS) – Chi candidato per la Lega in Veneto al posto di Zaia? “Ho ancora la speranza che il Parlamento possa fare una riflessione, perdere uno come Zaia sarebbe una perdita per il Veneto ma anche per il Paese”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente del Fvg ed esponente della Lega Massimiliano Fedriga, intervistato da Geppi Cucciari.

– Foto IPA Agency –

