ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo mandato una lettera al ministro Raffaele Fitto per chiedergli un incontro il prima possibile. Ma ci tengo a sottolineare che c’è volontà di collaborare da parte di tutti per raggiungere gli obiettivi che stanno a cuore a tutto il Paese. Le questioni fondamentali sono due. Da un lato, si tratta di capire come la riprogrammazione annunciata dal governo inciderà sui singoli capitoli e, di conseguenza, sui singoli progetti. Dall’altro, vorremmo avere garanzie che funzioni il rifinanziamento dei progetti ‘accantonatì dal Pnrr con altri fondi come quelli europei. E’ importante conoscere modalità e tempi”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle egioni, Massimiliano Fedriga, in merito alle preoccupazioni per i fondi del Pnrr che potrebbero andare persi.

Poi, osserva come “sulla bozza di riprogrammazione le Regioni non sono state chiamate a dare un loro apporto. Ci aspettiamo quindi un nostro coinvolgimento per il documento definitivo. Devo dire che nella stesura dello stesso Pnrr, con i governi passati, non siamo stati troppo ascoltati. E questo è un errore. Noi vorremmo che si cambiasse logica perchè qui è in gioco il sistema Paese”.

Fedriga sottolinea come “noi offriamo una collaborazione costruttiva. Solo una condivisione responsabile aiuterà a raggiungere i traguardi che il Paese si aspetta”. Le Regioni

chiedono he venga istituita una cabina di regia. “Non abbiamo un modello predefinito. E’ importante che sia composta da politici ma anche da tecnici per entrare nei singoli progetti in modo operativo”, spiega. Sui timori che alcuni appalti rimangano a metà, Fedriga chiosa “ci sono preoccupazioni in questo senso. Proprio per capire se sono fondate abbiamo chiesto l’incontro al ministro e la cabina di regia”.

(ITALPRESS).

