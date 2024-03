CANNES (FRANCIA) (ITALPRESS) – “L’Italia in questo momento rappresenta una straordinaria opportunità per un investitore internazionale interessato al mercato immobiliare. Questo anche in virtù dei prezzi ancora vantaggiosi rispetto ad altri Paesi europei. In questo quadro, il PortoVivo di Trieste con i suoi 65 ettari di riqualificazione urbana è un progetto fortemente attrattivo e che merita una vetrina come questa del Mipim, in un’ottica di sviluppo e crescita economica del territorio”. Lo ha detto a Cannes il governatore Massimiliano Fedriga che ha inaugurato, anche in qualità di presidente della Conferenza delle Regioni, il Padiglione Italia al Mipim (la più importante fiera internazionale dell’immobiliare) alla presenza, tra gli altri, dell’amministratore delegato di Rx France (la società organizzatrice del Mipim) Michel Filzi, il direttore dell’ufficio di Parigi dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (Ici) Luigi Ferrelli, l’assessore del Comune di Trieste delegato al Project Financing al Porto Vecchio-Porto Vivo Everest Bertoli, il console generale d’Italia a Nizza Emilio Lolli e la direttrice generale dell’Agenzia regionale Lavoro&SviluppoImpresa Lydia Vernì.

Come ha spiegato il massimo rappresentante della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, proprio questo presentarsi assieme come sistema Paese valorizza le diversità delle regioni italiane.

Una strategia che verrà riproposta all’Expo 2025, con l’obiettivo di richiamare investimenti importanti i quali, con i fondi del Pnrr, potranno alimentare lo sviluppo del Paese. Sempre in relazione agli investimenti internazionali, Fedriga ha ricordato come in Friuli Venezia Giulia , in questi ultimi tre anni, quelli provenienti dagli Stati Uniti siano aumentati di 37 milioni di euro. Un segno positivo che si registra anche per gli investimenti tedeschi e austriaci. “In questo scenario – ha aggiunto il governatore – PortoVivo assume il ruolo di uno dei più importanti progetti italiani di rigenerazione urbana all’interno di un centro cittadino. Per questo, con gli investimenti regionali e il protagonismo del Comune, potremo creare un’occasione importante non solo per il Friuli Venezia Giulia ma anche per tutto il Paese”.

Da parte sua, infine, Michel Filzi, a.d. di Rx France, ha sottolineato di essere rimasto sorpreso in maniera estremamente positiva “da questo ambizioso progetto del PortoVivo di Trieste che mi è stato illustrato dal presidente Fedriga. Per l’organizzazione del Mipim ospitare questa idea di rigenerazione urbana rientra nello spirito della Fiera, in quanto uno dei nostri obiettivi – che la rende così attrattiva – è quello di offrire un’opportunità di incontro tra enti pubblici e privati provenienti da 90 paesi da tutto il mondo”.

foto: ufficio stampa regione Friuli Venezia Giulia

(ITALPRESS).