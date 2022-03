Fedez in lacrime “Ho un problema di salute”

Attraverso Instagram, Fedez, in lacrime, ha fatto sapere di avere "un problema di salute" e di doversi sottoporre a un percorso di cure. "Ora non sono abbastanza lucido - ha concluso - per andare oltre ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato". mgg/mrv