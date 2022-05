Fedez e J-Ax si riuniscono per il concerto, gratuito e a scopo benefico “LoveMi”, che si terrà il 28 giugno a Milano, alle ore 18 in piazza del Duomo. I ricavi serviranno a costruire un nuovo centro per la riabilitazione di bambini con patologie neurologiche complesse, gestito dalla Fondazione Tog (Together to Go) in viale Jenner. “Caso vuole, che dopo la visita in cui mi è stata diagnosticata una massa tumorale al pancreas, dopo la mia famiglia, tra i primi a saperlo è stato J-Ax” – ha detto Fedez spiegando la “pace” fatta con il rapper Jax – “dopo 6 anni di silenzio”. “Per il concerto abbiamo attivato un numero verde solidale, e quindi tutte le persone che potranno essere al concerto o fruire attraverso la tv, potranno donare 2 euro”, ha spiegato Fedez. Sul palco, oltre a J-Ax e Fedez si alterneranno nomi come Tananai, Rhove, Paky, Dargen D’Amico, Shiva, Ghali, Ariete, Miss Keta, Nitro, Mara Sattei, Miles, Tedua, Rose Villain, Rosa Chemical, Beba, Cara, Paulo, Frada, Mydrama e altri special guests. (ITALPRESS).

Photo credits xb5