Federturismo Confindustria, Massimo Caputi è il presidente designato

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio Generale di Federturismo ha designato presidente Massimo Caputi per il mandato 2026-2030. Attualmente è presidente Terme & Spa Italia e di Terme di Saturnia Spa; è manager e imprenditore esperto in finanza, real estate e turismo, nonché Presidente esecutivo e socio fondatore della società di investimenti Feidos SpA. Ricopre, tra gli altri incarichi, la carica di presidente dell’Associazione Marchi storici d’Italia; è presidente della sezione Turismo di Confindustria Toscana Sud e vicepresidente dell’Associazione Italiana Confindustria Alberghi.

Nel corso del suo precedente mandato è stato alla guida di Federterme, “contribuendo al consolidamento del ruolo del comparto termale all’interno del sistema turistico nazionale, promuovendo iniziative di valorizzazione del turismo del benessere e del turismo sanitario”, si legge in una nota. La designazione del presidente dovrà essere formalizzata dall’Assemblea dei Soci che si terrà a Roma l’11 giugno, mentre la presentazione del programma e della squadra avverrà in occasione della prossima riunione del Consiglio Generale del 28 maggio.

– Foto ufficio stampa Federturismo Confindustria –

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