Niente da fare per la combinata alpina di La Thuile, gara della Coppa del Mondo 2019/2020 femminile di sci alpino. Troppa neve sulla pista valdostana: gli organizzatori sono costretti ad annullare l’evento, inizialmente in programma alle ore 11:15 con il Super-G. Annullamento che consegna la Coppa di specialità a Federica Brignone, la seconda consecutiva in combinata. La campionessa di La Salle vede confermarsi il primo posto in classifica con 200 punti davanti alla svizzera Wendy Holdener (125) e alla ceca Ester Ledecka (100). Brignone resta in testa anche alla classifica generale, in cui ieri ha potuto ampliare il gap su Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. Il circo bianco femminile fara’ il suo ritorno in pista solo ad Are (Svezia) il 12 marzo con uno slalom parallelo: confermata infatti la cancellazione della tappa di Ofterschwang (7 e 8 marzo) con Brignone che continua a sognare la conquista della ‘Sfera di Cristallo’.

“Quando ho sentito a colazione la notizia della cancellazione ho provato un’emozione incredibile come qualcosa che è caduto dal cielo. Sono stati giorni importanti dal punto di vista emotivo, con un grande stress e l’adrenaina a mille, non nascondo che oggi ho versato qualche lacrima di felicità”, ha detto Brignone. “Naturalmente avrei preferito correre – ha rivelato – nel supergigante di sabato ho rotto il ghiaccio e avrei voluto riprovarci in questa gara, mi spiace perchè gli organizzatori si sono dati tanto da fare per far sì che si potesse disputare l’intero programma dopo le nevicate di inizio settimana”.