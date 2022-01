ROMA (ITALPRESS) – Pastorelli Sport, azienda leader nel settore dell’attrezzatura e degli accessori sportivi per la Ginnastica, ha deciso di rinnovare la partnership con la Federazione Ginnastica d’Italia anche nella stagione 2022. Il rapporto Pastorelli-FGI è ormai un legame consolidato negli anni, che ha permesso alle due eccellenze di affermarsi sulle più importanti pedane nazionali ed internazionali. Il brand, dopo il restyling del proprio logo, non rinuncia ad essere al fianco dei migliori atleti della FGI, attraverso la rinnovata qualifica di “Partner Ufficiale” della Federazione. L’Azienda, anche Official Partner della Federazione Internazionale di Ginnastica, sarà inoltre presente, come Partner Ufficiale, in tutti i maggiori eventi nazionali di Ginnastica Ritmica e Artistica Maschile e Femminile, per tutta la prossima stagione agonistica. Pastorelli Sport lancia quest’anno anche una grande novità, ampliando la propria offerta di attrezzi a favore degli utenti della Ginnastica Ritmica con l’arrivo dei nuovi nastri multicolore, omologati FIG, con sfumature uniche nel suo genere.

Giuseppe Pastorelli, fondatore dell’azienda, spiega: “Per ottenere un nastro di alta qualità e con determinate caratteristiche di leggerezza, sono pochi i materiali utili per la realizzazione, uno di questi è la viscosa, che però è poco attaccabile dal colore, se non creando un’unica tinta. Riuscire a creare effetti sfumati su questo materiale, rende tale produzione esclusiva nel suo genere e pochissime aziende nel mondo possono annoverarla nel proprio pacchetto di esperienza: Pastorelli Sport, dopo circa due anni di ricerca, è riuscita in questa bellissima impresa, e renderà i nuovi nastri multicolore disponibili a breve. Ciò che non c’è, si costruisce!”.

