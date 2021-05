ROMA (ITALPRESS) – “Le dosi arriveranno, come ci è stato promesso dalla struttura commissariale, entro la fine di maggio, quindi supponiamo che nei primi giorni di giugno le farmacie italiane saranno pronte a vaccinare”. Lo ha annunciato il segretario nazionale di Federfarma, Roberto Tobia, ospite del programma TGtg su Tv2000. “Siamo in attesa di ricevere le dosi vaccinali – ha sottolineato Tobia – E questo è il primo problema perchè le farmacie sono pronte da tempo e i farmacisti si sono formati attraverso un corso abilitante dell’Istituto superiore di sanità”.

“Non partiremo tutti insieme – ha spiegato Tobia a Tv2000 – perchè dovrà essere organizzata una logistica che permetta una diffusione capillare. Sicuramente nei primi 15 giorni di giugno in tutta Italia questo potrà avvenire”.

(ITALPRESS).