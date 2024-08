Fdi, giovane di Sora schiaffeggiato “A violenza rispondo con dialogo”

SORA (FROSINONE) (ITALPRESS) - "C'è stata qualche incomprensione, e ho preso uno schiaffo. Non era forte, non mi sono fatto male, e per questo alla violenza delle mani non ho risposto con altre mani in faccia, ma ho preferito una stretta, perché anche se tra un ragazzo di 23 anni che ancora deve finire Giurisprudenza e un avvocato di 50, personalmente penso che l'unica soluzione possa essere il dialogo e mai la violenza". Così Filippo Mosticone, giovane militante di Fratelli d'Italia, in un video su Facebook chiude il caso dello schiaffo ricevuto nei giorni scorsi dal consigliere comunale di Sora, Federico Altobelli, anche lui di Fdi. Lo schiaffo era stato filmato e il video era diventato virale. Mosticone, tra i fondatori dell'associazione Sorani Fuorisede, nel video su Facebook ricostruisce la vicenda. sat/mrv