FCA, nuovi investimenti a Mirafiori

Fca prosegue il lancio di progetti nel settore della sostenibilità legata all'elettrificazione e rafforza il piano di investimenti per il Polo produttivo di Torino nell'ambito del piano industriale per l'Italia 2019-2021 in cui sono previste complessivamente risorse finanziarie per 5 miliardi di euro. abr/