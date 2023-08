MILANO (ITALPRESS) – “Una grande notizia, sono molto contento. Finalmente ci hanno restituito i nostri marchi e dunque possiamo riaprire i nostri social”. Così Fabio Fazio, in una comunicazione sul nuovo canale social di Che Tempo Che Fa. “Dovete fare il refollowing – aggiunge – e quindi nuovamente seguirci come se fosse la prima volta. Sono molto contento di riprendere il dialogo con voi, purtroppo non ci sono i followers che avevamo prima, nè i contenuti di prima, ciò non giova a nessuno, vedremo nei prossimi giorni come evolverà la vicenda ma intanto ben ritrovati a tutti”, ha aggiunto.

