NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il fattore campo continua ad essere decisivo nel primo turno dei play-off dell’Nba. Così come nella prima giornata, anche nella seconda vince chi gioca in casa. A cominciare dai Milwaukee Bucks, che nella Eastern Conference si impongono nel primo match della serie con Indiana Pacers per 109-94: con Danilo Gallinari che non entra nelle rotazioni, il quintetto del Wisconsin sfrutta la vena realizzativa di Lillard, a referto con 35 punti (ma il top-scorer è Siakam a quota 36). Restando a Est, successo interno anche per i Boston Celtics, che iniziano con un 111-94 la serie con Miami Heat sebbene Adebayo, tra gli ospiti, sia il più prolifico della serata con 24 punti (23 di Tatum e 20 di White tra i locali). A Ovest, buona la prima per Oklahoma City e Los Angeles Clippers: i Thunder piegano in volata i New Orleans Pelicans per 94-92 con 28 punti di Gilgeous-Alexander, mentre i californiani mettono al tappeto per 109-97 i Dallas Mavericks, che possono consolarsi solo con i 64 punti complessivi della coppia Doncic-Irving.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

