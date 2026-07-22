Fastweb+Vodafone, inaugurato a Milano l’Innovation Hub

MILANO (ITALPRESS) - Fastweb + Vodafone diventa partner unico per il settore delle telecomunicazioni di SmartCityLab Milano, lo spazio del Comune di Milano dedito all’innovazione e alla sperimentazione tecnologica per la Città Intelligente, inaugurando l’Innovation Hub. All’interno degli spazi di via Ripamonti, l'Hub mette a disposizione di imprese, startup e cittadini le tecnologie più avanzate e la sua esperienza nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni innovative. f12/mgg/azn