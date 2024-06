Farnetti “Rendere circolare l’utilizzo dell’acqua in agricoltura”

ROMA (ITALPRESS) - "L'acqua è una risorsa per l'ambiente, è una risorsa per l'uomo, l'agrifood system è un atomo che ci aiuta a spiegare come possiamo realizzare una sostenibilità che parta da quella ambientale ma che passi dalla sostenibilità sociale dove ritroviamo la salute", ha detto Sara Farnetti, presidente di Agronetwork, a margine del convegno "Water management nella agroindustria per una gestione responsabile delle risorse.