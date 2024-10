Farmaceutica, customer experience sempre più centrale

MILANO (ITALPRESS) - La Customer Experience nel mondo Pharma Retail è stata al centro di un evento organizzato a Milano da Jakala, leader europeo nella data-transformation e partner di riferimento per l'innovazione delle aziende del settore Pharma & Life Sciences. Dedicato ai professionisti del settore, l'incontro ha offerto un momento di riflessione sulla rilevanza crescente della Customer Experience nel mondo Pharma e Consumer Health, un tema sempre più centrale per distinguersi in un mercato caratterizzato da rapidi cambiamenti. xh7/trl/gsl