ROMA (ITALPRESS) – Dopo le vittorie ai rally di Alba e di Roma Capitale, Fabio Farina si è imposto anche al Rally Millemiglia completando un pesantissimo tris di successi che di fatto gli vale la conquista del Peugeot Competition 208 Rally Cup Top 2022 con una gara di anticipo. Come a Roma, il ventiseienne di Trento ha ingaggiato un serrato duello con il vicentino Nicola Cazzaro che, anche stavolta, si è concluso a suo favore per pochi secondi: 14″ a Roma, 16″ nell’appuntamento bresciano. Subito al comando, Farina subiva il sorpasso del vicentino alla quarta prova speciale. Cazzaro allungava anche sulla prova seguente ma subito dopo, complice la pioggia, Farina piazzava il decisivo controsorpasso sulla temutissima Pertiche staccando il rivale di 15″ (scavalcandolo di 6″) per poi suggellare la meritata vittoria con i due scratch conclusivi. A questo punto, con un fantastico bilancio di tre vittorie, due secondi e un terzo posto, Fabio Farina è diventato irraggiungibile con i suoi 24 punti di vantaggio sullo stesso Cazzaro. La prossima e ultima gara della serie tricolore sarà invece decisiva per stabilire il vicecampione della stagione, con il piacentino Christian Tiramani (al Millemiglia costretto al ritiro ma già certo del titolo fra gli Under 23) ed Emanuele Fiore (il migliore degli altri trofeisti in gara a Brescia) a contendergli la posizione. Fabio Farina, classe 1996, si era già messo in luce la scorsa stagione sempre nel 208 Rally Cup TOP imponendosi fra i piloti con le 208 R2 aspirate della precedente generazione e chiudendo secondo assoluto. Passato quest’anno anche lui alla nuova Peugeot 208 Rally 4, dopo le prime gare di apprendistato (comunque proficue) ha fatto il vuoto con una irresistibile tripletta. Al suo fianco in abitacolo si sono sin qui alternati Gabriele Zanni e Daniel Pozzi.

– foto ufficio stampa Peugeot –

(ITALPRESS).

