SANREMO (ITALPRESS) – Tante Peugeot 208 Rally 4, ben quindici, sulle strade di un Rally di Sanremo che ha confermato sia la sua esaltante difficoltà che la non meno importante imprevedibilità a livello meteo. Stavolta è stata una fitta e violenta grandinata nel mezzo di una due giorni piena di sole ad aver costretto gli organizzatori a cancellare il secondo passaggio sulla prova speciale del Passo Teglia, infilando l’insidia del bagnato nel finale di gara. Ma nemmeno questo ha impedito alle Peugeot 208 Rally 4 di confermarsi nel ruolo di dominatrici fra le vetture a due ruote motrici. Con una benaugurante e innovativa Peugeot e-208 di serie 100% elettrica ad anticipare sul tratto cronometrato d’apertura del rally quelle in gara, le 208 Rally 4 hanno incasellato uno straordinario en-plein: le più veloci in tutte le prove speciali e in testa dall’inizio alla fine. La prima giornata è stata il festival di Luca Bottarelli, sempre al vertice della graduatoria, con addirittura uno straordinario decimo tempo assoluto sulla mitica prova del Langan. Nelle prime battute a tenergli brillantemente testa era stato innanzitutto Stefano Santero, arrivatogli anche a soli 2 decimi di secondo prima di ritirarsi sulla prova di Vignai, dove pure al primo passaggio aveva fatto segnare il miglior tempo.

Fuori il cuneese, in chiave 208 Rally Cup TOP i giochi per Bottarelli sembravano fatti, visto il minuto e mezzo di vantaggio su Christian Tiramani, Fabio Farina e Emanuele Fiore in lotta fra di loro alle sue spalle, mentre le rispettive difficoltà avevano già spinto lontano sia Nicola Cazzaro che Fabio Giovanella. Ma all’inizio della seconda tappa il colpo di scena: ritiro per Luca Bottarelli e il duello fra Tiramani e Farina diventava non solo quello per la supremazia fra gli iscritti al Peugeot Competition 208 Rally Cup Top ma anche quello per indicare il nuovo leader della classifica di stagione al posto di Santero. Il giovanissimo piacentino sembrava destinato a spuntarla grazie ai 30″ di vantaggio a due prove dal termine, ma sul bagnato del Langan pagava l’inesperienza e Farina lo riavvicinava, per poi superarlo di slancio per appena 1″6 proprio sul tratto cronometrato conclusivo, assicurandosi anche il primato provvisorio nella classifica di stagione.

(ITALPRESS).

