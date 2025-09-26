Faraoni “Piano ospedaliero Sicilia è congruente ai bisogni”

CATANIA (ITALPRESS) - CATANIA (ITALPRESS) – “In questo momento abbiamo definito il piano ospedaliero, ma non abbiamo la presunzione di dire che sia il migliore in assoluto, oggi appare il più congruente con i bisogni della gente”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, a margine di un incontro a Catania. “Il piano deve comunque coniugarsi con le linee guida del Ministero dell’Economia e di quello della Salute, che ci seguono con particolare attenzione. L’obiettivo principale per l’anno prossimo – molto arduo, perché stiamo lavorando su questa programmazione da otto mesi – è l’attivazione di tutti i posti letto della rete ospedaliera. Se ci riusciremo, potremo dare una spinta propulsiva importante, attraverso anche la revisione dei processi organizzativi, che consentirà di utilizzare il personale sanitario in maniera diversa”, ha aggiunto. Sul piano di rientro, Faraoni ha sottolineato: “È una mortificazione dell’autonomia siciliana: siamo dentro da 18 anni ed è arrivato il momento di uscirne, considerata anche la maturità economica raggiunta dal governo Schifani. Non possiamo più restare in una situazione di dipendenza dalle scelte operative dei due ministeri”. xo5/pc/gsl