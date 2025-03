Faraoni “Il sistema sanitario risponde bene ai bisogni dei cittadini”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il Commissario è arrivato il 5 di febbraio e la prima urgenza che è stata rappresentata nella stessa giornata del suo insediamento è stata quella di mettere subito mano a quest'opera perché questa è un'opera di vitale importanza per tutta la città di Palermo, ma non solo per la città di Palermo. Noi ricordiamo che questo ospedale è stato un ospedale di riferimento per decenni anche di altre province della nostra regione. Quindi, il Commissario ha preso in carico questo compito e attuando anche modalità operative anche un pò al di fuori di quella che è la normale attività, ha potuto realizzare tutto questo in pochissimi giorni: hanno fatto turni domenicali, festivi, notturni, pomeridiani, tutto in un'intensità di interventi che ha potuto portare così alla realizzazione dell'opera in breve tempo. Quindi da parte dell'assessorato, ma penso anche da parte della Presidenza, va il riconoscimento al Commissario straordinario Alessandro Mazzara, ma va un riconoscimento anche a tutta la platea degli operatori che lo hanno collaborato nel compimento di quest'opera e va il nostro riconoscimento anche alle maestranze che hanno messo in atto il proprio lavoro condividendo con noi la necessità di un momento di urgenza e di immediatezza di risultato di cui avevamo bisogno per dare una risposta concreta e immediata alla popolazione". Così l'assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, a margine dell'inaugurazione dei locali destinati all'Osservazione Breve Intensiva nel Pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo. xd6/mca3/Italpress