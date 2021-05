Faraone “Vaccini accelerano, riaperture possibili in tempi brevi”

“In Europa la vaccinazione anti-Covid ha avuto una falsa partenza, ma adesso stiamo vedendo un’accelerazione, c’è un grande successo, e Italia Viva spinge per delle riaperture in tempi brevi”. Lo ha detto il capogruppo di Italia Viva in Senato, Davide Faraone, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'Agenzia Italpress. sat/mrv/red