Faraone “Terzo polo credibile, Draghi torni a guidare il Governo”

"Gli imprenditori sono preoccupati per i costi delle bollette e del carburante, non sapendo quando finirà è un grosso problema e dobbiamo risolverlo prioritariamente". Lo ha detto il senatore di Italia Viva, Davide Faraone, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano - Verso il voto" dell'agenzia Italpress. fsc/gsl/mrv