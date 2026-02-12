FAO: a Roma le celebrazioni per l’imminente Capodanno cinese

ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) mercoledì ha tenuto una celebrazione presso la sua sede a Roma per l’imminente Capodanno lunare cinese, con il direttore generale Qu Dongyu che ha invitato l’organizzazione a trarre ispirazione dallo spirito del cavallo per accelerare i progressi verso i suoi obiettivi.

Intervenendo all’incontro, Qu ha affermato che l’Anno del Cavallo porta un messaggio che trova riscontro nella missione condivisa della FAO.

Con il mondo che affronta diverse sfide, Qu ha affermato che la FAO dovrebbe ispirarsi al cavallo come simbolo di forza, resilienza e resistenza. Così come il cavallo simboleggia slancio e avanzamento, ha aggiunto il funzionario, la FAO deve galoppare in avanti, superare gli ostacoli e accelerare il proprio passo.

“Impariamo dallo spirito del cavallo”, ha dichiarato Qu. “Non importa quanto peso porti, continua a galoppare in avanti”, ha aggiunto.

L’evento ha messo in mostra elementi tradizionali della cultura cinese, con esibizioni di arti marziali, musica di guzheng e altre tradizioni festive, mentre i partecipanti scrivevano i propri auguri per l’anno a venire.

La cerimonia ha incluso anche un videomessaggio del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, nel quale ha trasmesso gli auguri per il Capodanno lunare ed espresso apprezzamento per l’impegno della Cina a favore del multilateralismo.

In un’intervista a Xinhua, l’assistente al direttore generale della FAO Alexander Livingston Jones ha affermato che l’organizzazione, con 194 membri, attribuisce grande valore alla diversità culturale. Sottolineando che la Cina occupa “un posto molto speciale” nella FAO, Jones ha affermato che la cooperazione con la Cina è bidirezionale, con le due parti che lavorano strettamente su clima, sicurezza alimentare, tecnologia e produzione e innovazione agricole.

“Abbiamo molte cose da fare insieme”, ha dichiarato Qu. “Abbiamo un futuro luminoso, lavorando insieme e imparando dal cavallo”.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).