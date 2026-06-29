Home Video News Agroalimentare Fancy Food, Cirio “Export Piemonte negli Usa vale oltre 700 mln”
Fancy Food, Cirio “Export Piemonte negli Usa vale oltre 700 mln”
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Il Piemonte è protagonista perché siamo una regione che accompagna le proprie aziende, i propri imprenditori alla conquista di quelli che sono i mercati del mondo". Lo ha detto, a margine del Summer Fancy Food Show di New York, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. "Ormai - prosegue - l'export negli Stati Uniti per la mia regione vale oltre 700 milioni di euro, un dato estremamente in crescita", aggiunge. f11/mgg/gtr