Fancy Food, Cirio “Export Piemonte negli Usa vale oltre 700 mln”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Il Piemonte è protagonista perché siamo una regione che accompagna le proprie aziende, i propri imprenditori alla conquista di quelli che sono i mercati del mondo". Lo ha detto, a margine del Summer Fancy Food Show di New York, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. "Ormai - prosegue - l'export negli Stati Uniti per la mia regione vale oltre 700 milioni di euro, un dato estremamente in crescita", aggiunge. f11/mgg/gtr