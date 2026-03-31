Famiglie e risparmio, CDP incontra gli studenti al Carlo Alberto di Torino

TORINO (ITALPRESS) - Tappa a Torino, nella sede del Collegio Carlo Alberto, per la presentazione del libro "Famiglie e risparmio - Come cambiano le scelte finanziarie degli italiani", pubblicato in occasione dei 175 anni dalla fondazione di Cassa Depositi e Prestiti. Il volume analizza la distribuzione e la gestione delle risorse avendo come riferimento la dimensione della vita quotidiana. xb4/fsc/gsl