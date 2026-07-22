Fakir, Salvini “Chi convoca una manifestazione di piazza paghi eventuali danni”

BOLOGNA (ITALPRESS) - "Quando convochi una manifestazione di piazza ti impegni personalmente a garantire che quella sia una piazza pacifica e, in caso di danni, ne paghi personalmente le conseguenze depositando una cauzione". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Bologna dopo gli scontri che hanno messo a ferro e fuoco il centro cittadino nella serata di lunedì, dopo il presidio convocato in piazza del Nettuno dal sindaco Matteo Lepore per mostrare vicinanza alla famiglia di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa durante un intervento di polizia. xt1/col4/azn