Fai Cisl “Lavoreremo con la contrattazione su parità di genere”

MILANO (ITALPRESS) - Massimiliano Albanese, Segretario Nazionale FAI – CISL è intervenuto durante l’evento "La parità di genere come leva per migliorare la competitività aziendale", organizzato da Danone Italia. “L'azione che dovrà fare il sindacato è quella di allargare, durante la contrattazione di secondo livello, le buone pratiche che si fanno con aziende come Danone”, ha detto. f03/mgg/gtr