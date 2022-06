MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Parlare con il passeggero o con gli altri membri del gruppo durante la guida, ascoltare musica insieme, telefonare o seguire gli avvisi del sistema di navigazione: il nuovo sistema di comunicazione ConnectedRide Com U1 di BMW Motorrad offre tutto questo tramite la tecnologia Bluetooth o Mesh 2.0. Presenta un design moderno, è universalmente compatibile e può essere montato su caschi come il BMW Motorrad StreetX, GS Pure e San Paolo. Prestazioni audio d’impatto, un suono di alta qualità e un eccellente comfort di utilizzo sono garantiti dagli altoparlanti HD, molto facili da inserire nel casco. Inoltre è dotato di una radio FM che consente di salvare fino a dieci stazioni. Per la ricerca dei canali è sufficiente premere un pulsante o, in alternativa, utilizzare l’applicazione gratuita “Com U1”.

L’intero funzionamento avviene in modo intuitivo tramite quattro pulsanti o, in alternativa, tramite l’app, che offre anche diverse opzioni di impostazione. A seconda della modalità, è possibile attivare diverse funzioni tramite il comando vocale. Il controllo vocale è disponibile in otto lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, giapponese e russo. Se il telefono cellulare è collegato direttamente al sistema di comunicazione, è possibile accedere comodamente agli assistenti vocali digitali, utilizzando il comando vocale. Il mixaggio audio intelligente garantisce un livello particolarmente elevato di comfort nelle comunicazioni. Ad esempio, se si parla tramite l’interfono Bluetooth e contemporaneamente arriva un avviso di navigazione, il volume dell’interfono viene ridotto per la durata dell’annuncio.

Quando si accende l’auricolare, un LED lampeggia per indicare lo stato di carica della batteria. Se il livello di carica si abbassa troppo durante l’uso, viene emesso un avviso vocale automatico. La durata della batteria è fino a 13 ore con l’interfono Bluetooth e fino a 8 ore con l’interfono Mesh. Il tempo di ricarica rapida è di un’ora. Inoltre, la funzione di ricarica rapida consente tempi di funzionamento di 3,5 ore (interfono Mesh) o 6 ore (interfono Bluetooth) dopo soli 20 minuti di ricarica. Tramite Bluetooth, il raggio d’azione dell’interfono è fino a 2 km in campo aperto. Tramite la modalità Mesh, la portata può essere estesa fino a 8 km in terreno aperto se almeno sei motociclisti sono collegati e viaggiano a una distanza massima di 1,6 km l’uno dall’altro. Per una portata ottimale in modalità Mesh, l’unità è dotata di un’antenna che può essere comodamente ripiegata. Durante la comunicazione di gruppo, sei utenti possono parlare contemporaneamente. In alternativa alla comunicazione via Mesh, è possibile impostare la comunicazione via Bluetooth con due partecipanti.

foto: ufficio stampa Bmr Group Italia

(ITALPRESS).