DESIO (ITALPRESS) – Si è concluso il terzo atto del Campionato Nazionale di Serie A1 di Ginnastica Ritmica intitolato “Trofeo San Carlo Veggy Good”, sponsor ufficiale della Federazione Ginnastica d’Italia. Nell’ultima prova di regular season, andata in scena al Pala Fitline di Desio, in gara le migliori ginnaste del panorama nazionale sfidarsi per il podio di giornata e per le prime sei posizioni in classifica, necessarie per accedere alla Final Six in programma al Pala Gianni Asti (ex PalaRuffini) di Torino nel weekend del 30 aprile, in diretta su La7. Alla finale scudetto rivedremo la Ginnastica Fabriano (90 punti speciali), trascinata non solo dalla Campionessa del Mondo in carica, Sofia Raffaeli – appena tornata dalla World Cup di Atene dove ha vinto l’oro nel concorso generale e due medaglie di specialità – ma anche dall’Aviere dell’Aeronautica militare Milena Baldassarri, da Gaia Mancini e Lorjen D’Ambrogio, l’ASU di Udine (pt. 79), la Motto Viareggio (pt. 77), la Polisportiva Varese (pt. 67), l’Armonia d’Abruzzo (pt. 59) e l’Eurogymnica di Torino (pt. 57).

Stabili nella massima serie la Ritmica Romana (pt. 49), l’Aurora Fano (pt. 45) e la San Giorgio ’79 (pt. 39) mentre retrocedono in serie B l’Iris Giovinazzo (pt. 37), la Ginnastica Terranuova (pt. 29) e l’Auxilium di Genova (pt. 23). Appuntamento a domani per l’epilogo della Regular Season di Serie B sempre sulla pedana del palazzetto dello sport di Largo Atleti Azzurri d’Italia, a Desio.

La classifica di giornata ha visto, anche in questa prova, la Ginnastica Fabriano in prima posizione con 121.950 punti, davanti alla Motto Viareggio, seconda con 121.650 e all’ASU di Udine, terza a quota 119.850. Ai piedi del podio brianzolo la Polisportiva Varese con il complessivo di 119.200.

Ospiti d’eccezione per la fase finale della Regular Season 2023, la squadra nazionale senior di Ginnastica Ritmica, quella junior e Alexandra Agiurgiuculese, che si sono alternate in splendide esibizioni con i loro esercizi di gara per il pubblico presente sugli spalti e per quello collegato in diretta sul sito di La7.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato il numero uno della Ginnastica azzurra, Gherardo Tecchi, il presidente della società organizzatrice e del Comitato Regionale FGI Lombardia, Oreste De Faveri, e la componente del Comitato Esecutivo dell’European Gymnastics Marta Pagini.

– foto ufficio stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).

