Fabri Fibra, esce il singolo estratto “Che gusto c’è” in collaborazione con Tredici Pietro

MILANO (ITALPRESS) – Cosa succede “Mentre Los Angeles brucia”? Sarà possibile avere un assaggio del nuovo album di Fabri Fibra (atteso per il prossimo 20 giugno) ascoltando in radio e in digitale da venerdì 23 maggio il primo singolo estratto “Che gusto c’è”, brano che vede per la prima volta Fabri Fibra collaborare con Tredici Pietro, uno dei nomi più interessanti della nuova scena.

Era dallo scorso anno, con l’uscita di “In Italia”, che Fabri Fibra non pubblicava nuova musica fatta eccezione per le collaborazioni con altri artisti. Se il buongiorno si è visto con il Red Bull 64 Bars pubblicato la scorsa settimana (dove aveva fatto un piccolo spoiler ammettendo: “Sta cominciando il caldo e c’ho il disco in uscita, Compra il biglietto che ti aspetto in prima fila”), ora questo primo singolo (prodotto da Marz & Zef e scritto da Fibra, Davide Petrella e Zef) è pronto a inaugurare un nuovo capitolo per l’artista capace di influenzare con la sua musica più di una generazione.

“Siamo tutti cantanti (sì) ma non ci sono canzoni (no!), Siamo tutti importanti (sì) dov’è che sono i coglioni? (Boh!)” canta la premiata ditta Fabri Fibra & Tredici Pietro, due generazioni diverse che hanno trovato nel rap un linguaggio comune, un linguaggio che è arrivato anche al pubblico non solo di fan e appassionati del genere.

“‘Che Gusto C’è’ è, per certi versi, il capitolo successivo di ‘Propaganda’ non solo perché è stato fatto dallo stesso team di produzione – racconta Fibra – ma perché anche in questo caso fotografa la società attuale, l’Italia di oggi, un paese dove il rap è in classifica ma non viene capito dal mainstream e l’invidia sociale porta a sminuire i risultati personali che vengono raggiunti. Sembra sempre ci sia qualcuno che sta meglio di te, che guadagna di più e solo se ti stacchi dallo schermo ti rendi conto che nel mondo reale trovi un po’ di pace (tanto che nel testo dico ‘guarda il mare’ ossia guarda la realtà)”.

Musicalmente parlando la base è prodotta da Marz e Zef ed è a tutti gli effetti rap italiano sia per il ritmo che per i suoni che per le atmosfere. Non è una formula ricopiata dal rap americano.

Parlando del featuring: “Sono felice di collaborare con Tredici Pietro che è parte della nuova scena rap italiana ma allo stesso tempo è capace di avere delle melodie molto interessanti. Ha una voce molto credibile e una motivazione molto forte che danno valore alle parole che canta nel ritornello”.

-Foto ufficio stampa About-

