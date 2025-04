Fabio Marchese Ragona “Il nuovo Papa deve raccogliere l’eredità per la chiesa del futuro”

ROMA (ITALPRESS) – “Tutti sono d’accordo sul fatto che l’eredità di Papa Francesco deve essere raccolta per andare avanti, per traghettare la Chiesa nel prossimo futuro”. A parlare, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress, è Fabio Marchese Ragona, vaticanista Mediaset che ha curato l’autobiografia di Papa Francesco, “Life. La mia storia nella Storia”.

In questo libro Bergoglio “ha voluto ripercorrere tutta la sua infanzia, la sua giovinezza fino ai giorni nostri attraverso i grandi eventi della storia che ha vissuto in prima persona”, spiega il giornalista. In vista del Conclave “stanno venendo fuori le varie anime – aggiunge – ma tutti sono d’accordo nel dire che va raccolta l’eredità di una Chiesa che non sta più ferma e che cerca di andare incontro agli ultimi”.

Il Conclave “durerà, penso – aggiunge – un giorno e mezzo, al massimo due, anche perché i cardinali stanno già lavorando e avranno tempo fino a martedì della prossima settimana per conoscersi, per parlare, per individuare l’identikit”. Ci sono degli italiani “che hanno davvero delle chance, penso a Parolin o a Pizzaballa”.

Il Pontefice ha detto più volte che “questa economia uccide. Ha parlato di leggi del mercato spietate. Quello che la Chiesa deve fare è raccogliere il testimone di Papa Francesco che ha criticato, quando necessario, le modalità che escludevano le persone che mettevano al centro i numeri e non la gente. Vanno anche rivisti quelli che sono i rapporti con le altre fedi, con le altre confessioni religiose, e bisogna capire se si vuole proseguire lungo la strada di Papa Francesco”.

Marchese Ragona commenta il faccia a faccia di Trump e Zelensky ai funerali di Papa Francesco: “Io credo che Bergoglio da lassù abbia sorriso perché è quello che lui ha sempre chiesto a Zelensky, di sedersi al tavolo, parlare, discutere, ma l’ha chiesto anche ovviamente alla Russia, si è offerto in prima persona di andare a Mosca. Però non ha mai ricevuto risposta positiva. Speriamo che sia la strada giusta per trovare la pace che ha tanto sperato Papa Francesco”.

Parlando dei funerali Marchese Ragona dice di essersi “emozionato tanto perché ho visto l’affetto infinito della gente”. Il 3 maggio “Life. La mia storia nella Storia” uscirà in allegato al Corriere della Sera. Una casa di produzione, la Lucky Red, sta lavorando a un film tratto da questo libro “perché c’è stato davvero un grande interesse – aggiunge il giornalista -. Forse inizieranno a girare verso fine 2025, inizio 2026″.

