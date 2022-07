Fabio Fazio “Vi dico come si fa buona informazione”

Fabio Fazio, uno dei conduttori televisivi più seguiti in Italia, spiega ai microfoni di Radioimmaginaria cos'è la buona informazione e perché impegnarsi per farla. I giovani speaker lo hanno intervistato in occasione della rassegna “Musica Maestro”, nel parco della Casa Museo Luciano Pavarotti di Modena. abr/gtr