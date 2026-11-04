SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – “Siamo contenti di tornare in pista a meno di una settimana dalla gara in Messico, dove abbiamo avuto la conferma che stiamo andando nella giusta direzione in termini di prestazione”. Fred Vasseur guarda con fiducia al prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, che vedrà la Ferrari impegnata sul circuito di Interlagos per il Gran Premio di San Paolo.

Il team principal della scuderia di Maranello analizza le caratteristiche del tracciato brasiliano, sottolineando le difficoltà che attendono le squadre nel corso del fine settimana. “Interlagos è un circuito impegnativo, con un giro molto corto, diversi cambi di pendenza e un’ampia varietà di curve, con le condizioni meteo che possono rendere il weekend ancora più imprevedibile. Dovremo costruire la nostra competitività sessione dopo sessione e rimanere concentrati per sfruttare al meglio ogni opportunità“.

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