F1, ufficiale: Helmut Marko lascia la Red Bull dopo 20 anni

ROMA (ITALPRESS) – Dopo le indiscrezioni arrivate dall’Olanda, ecco l’ufficialità: lo storico consulente Red Bull Helmut Marko lascia la scuderia austriaca, chiudendo un’esperienza lunga 20 anni e che nell’arco di 417 gare ha portato a sei titoli Costruttori e 8 Mondiali piloti.

“È una notizia davvero triste che Helmut ci lasci – il saluto in una nota di Laurent MekiesÈ stato una parte così importante del nostro team e di tutto il programma motoristico di Red Bull per più di due decenni. Si chiude quindi un capitolo straordinariamente di successo. La sua partenza lascerà un vuoto e ci mancherà davvero”. Mekies, che ricorda anche il legame personale con Marko che risale ai tempi della Toro Rosso, sottolinea come sia stato “sempre pronto a spingerci al limite, sempre disposto a prendere dei rischi per inseguire i nostri obiettivi”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

