F1 in Messico, Leclerc “Ferrari favorita? Buon momento ma Mercedes avanti”. Antonelli salta il media day per indisposizione

CITTÀ DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – “Ferrari favorita? Penso che ci stiamo avvicinando molto ai primi e veniamo da due buoni weekend. Sono stato contento del passo che abbiamo mostrato, ma non credo che siamo i favoriti. Per me Mercedes è sempre favorita ovunque andiamo e Red Bull sta andando bene negli ultimi weekend”. Così il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, nella conferenza stampa alla vigilia della prima giornata in pista del Gran Premio del Messico, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di F1. “Abbiamo una macchina forte, ma anche molto sensibile. Appena usciamo dalla finestra di utilizzo andiamo in difficoltà ed è esattamente quello che è successo in qualifica ad Austin. È un limite che conosciamo e ci stiamo lavorando, ma non sono sicuro che riusciremo a risolverlo in poco tempo”, aggiunge Leclerc, che si sofferma sulla lotta al secondo posto nel Mondiale piloti: “Non farebbe una grossa differenza, ma cercheremo di trarre il massimo dalla monoposto in ogni gara, con l’obiettivo di ottenere qualche vittoria entro fine stagione. Sicuramente senza vittorie sarà più difficile arrivare secondi, ma non è un’ossessione chiudere al secondo posto”.

ANTONELLI SALTA MEDIA DAY, RIPOSO PRECAUZIONALE PER INDISPOSIZIONE

Giornata di riposo per Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes, che domenica con ogni probabilità diventerà campione del mondo di F1, non sarà tra i protagonisti del media-day del Gran Premio del Messico in programma oggi. La Mercedes ha reso noto che il pilota italiano “è un po’ sotto tono e si sta riprendendo da un’infezione virale. A titolo precauzionale, la Fia lo ha esentato dai suoi obblighi mediatici obbligatori, per dargli la possibilità di riposare in vista del fine settimana. Ci aspettiamo che torni domani”.

Antonelli ha accusato un malessere poco dopo il suo arrivo nella capitale messicana; lo staff medico del team gli ha quindi consigliato di rimanere in hotel, evitando il media-day. Domenica ad Antonelli basteranno due punti per assicurarsi il suo primo Mondiale e diventare il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1.

RUSSELL “VOGLIO GUADAGNARE COSTANZA DI PRESTAZIONI PER IL 2027”

“Da quando abbiamo portato i nuovi aggiornamenti abbiamo avuto sensazioni strane. In Malesia abbiamo fatto fatica e a Singapore non abbiamo avuto un weekend lineare, mentre ad Austin lui si è trovato molto bene mentre io meno”. Così George Russell (Mercedes) nel corso della conferenza. “Per me è importante guadagnare un po’ di costanza. Dopo una gara ottima a Baku sono tornato indietro a Austin, quest’anno ho oscillato tanto a livello di prestazioni. Sto soffrendo in determinate condizioni e non mi era mai capitato, la priorità è ritrovare la continuità. Voglio vincere più gare possibili, in modo da avere più slancio per il 2027. Mi importano più le prestazioni della posizione in classifica a fine anno”, aggiunge Russell, che si sofferma sul rapporto con il compagno di box Andrea Kimi Antonelli.

“Kimi è un ragazzo molto simpatico e non c’è motivo per cui il nostro buon rapporto dovesse rovinarsi. Non ci siamo mai trovati in situazioni scomode in pista, al di la di una o due gare. Cerchiamo sempre di trarre il massimo dalla macchina”. Sull’evoluzione del karting: “Sono cresciuto in un contesto dove tutti si potevano permettere un kart, ora è diventato molto meno accessibile. Sarebbe bello poter permettere a tutti di indossare una tuta e mettersi in macchina”.

– Foto Ipa Agency –

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