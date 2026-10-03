KUALA LUMPUR (MALESIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen conquista la pole position al Gran Premio del Bahrain, sedicesimo appuntamento del Mondiale di F1, in scena lungo il circuito di Sepang, in Malesia. L’olandese della Red Bull firma il giro veloce in 1’35″130, e partirà davanti a tutti nella gara di domani (ore 9 italiane), in prima fila assieme alla Ferrari di Lewis Hamilton (+0″298). Il secondo miglior tempo è dell’altra Red Bull di Isack Hadjar (+0″428), che però dovrà scontare cinque penalità in griglia per il cambio dell’Ice e partirà ottavo. Apre la seconda fila la Mercedes dell’italiano Kimi Antonelli (+0″381), che precede l’altra Ferrari di Charles Leclerc (+0″536). Terza fila tutta McLaren con Lando Norris quinto e Oscar Piastri sesto, mentre George Russell (Mercedes) partirà settimo davanti ad Hadjar. Quinta fila con Pierre Gasly (Alpine) nono e Gabriel Bortoleto (Audi) decimo.

Soddisfatto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, che, alla fine delle qualifiche, allontana le polemiche: “Credo che sia ora di smetterla con tutte le voci e i pettegolezzi. Noi stiamo lavorando come team nei momenti positivi e negativi. Oggi tutto il team ha ottenuto un buon risultato e siamo un team anche nei momenti negativi”.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila

1. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’35″130 alla velocità media di 209,763 km/h

2. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’35″428

2^ fila

3. Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’35″631

4. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’35″666

3^ fila

5. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’35″757

6. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’35″762

4^ fila

7. George Russell (Gbr) Mercedes 1’35″871

8. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 1’35″558*

5^ fila

9. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1’37″210

10. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 1’37″673

6^ fila

11. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 1’37″023

12. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1’37″220

7^ fila

13. Carlos Sainz (Esp) Williams 1’37″527

14. Lance Stroll (Can) Aston Martin 1’37″566

8^ fila

15. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 1’37″970

16. Oliver Bearman (Gbr) Haas 1’37″980

9^ fila

17. Esteban Ocon (Fra) Haas 1’38″233

18. Alexander Albon (Tha) Williams 1’38″600

10^ fila

19. Valtteri Bottas (Fin) Cadillac 1’38″611

20. Sergio Perez (Mex) Cadillac 1’38″933

11^ fila

21. Franco Colapinto (Arg) Alpine DNF Q2*

22. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls DNF Q2*

*dopo penalizzazione

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).