MONZA (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli compie un’impresa storica davanti ai tifosi italiani. Il pilota emiliano della Mercedes, scattato dalla diciannovesima casella, in seguito a una penalità, si rende protagonista di una rimonta eccezionale e trionfa nel Gran Premio d’Italia 2026 di Formula 1. L’ultimo successo di un italiano a Monza è di sessanta anni fa: nel 1966 vinse Ludovico Scarfiotti. Ora sono quattro i piloti italiani ad aver trionfato a Monza, compresi Alberto Ascari e Nino Farina. Nuova beffa, dunque, per il suo compagno di squadra George Russell, che deve accontentarsi del secondo posto. A completare il podio c’è un fantastico Max Verstappen che, dopo le evidenti difficoltà del venerdì, riesce a portare la sua Red Bull in terza posizione.

Disastro Ferrari nella gara di casa: Charles Leclerc finisce contro le barriere al terzo giro ed esce dalla corsa, per fortuna senza conseguenze fisiche; mentre Lewis Hamilton non va oltre un anonimo sesto posto, alle spalle delle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Il poleman Pierre Gasly chiude in settima piazza; alle sue spalle completano la top 10 di giornata Arvid Lindblad (Racing Bulls), Franco Colapinto (Alpine) e Yuki Tsunoda (Racing Bulls). La Formula 1 non si ferma: tornerà subito in pista la prossima settimana a Madrid per il Gran Premio di Spagna con Antonelli sempre più leader della classifica iridata piloti.

“E’ incredibile, sono felicissimo. È un sogno che si realizza. Non avrei mai immaginato di poter essere qui oggi, ma ci siamo riusciti. Quando sono finito nella ghiaia è stato un momento spaventoso, pensavo di aver perso la mia opportunità, ma poi sono riuscito a recuperare e a fare il sorpasso su Russell“, ha detto Antonelli, in seguito allo storico trionfo. “Dopo la ripartenza sapevo di poter avere un’opportunità per la vittoria, quindi ci ho creduto, soprattutto quando mi sono ritrovato dietro a George. Non è stato facile, ma è bellissimo aver vinto”, prosegue il leader del Mondiale, che consolida il proprio dominio in classifica, portandosi a +66 sul compagno di squadra George Russell. Antonelli è il più giovane di sempre a trionfare a Monza; è l’italiano più vincente della storia della Formula 1 ed è il primo a trionfare al Gran Premio d’Italia partendo da così lontano (19° nella griglia di partenza).

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1h51’15″281 alla media di 165.415 km/h

2. George Russell (Gbr) Mercedes a 3″857

3. Max Verstappen (Ned) Red Bull a 14″718

4. Lando Norris (Gbr) McLaren a 19″056

5. Oscar Piastri (Aus) McLaren a 19″253

6. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari a 24″655

7. Pierre Gasly (Fra) Alpine a 27″351

8. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls a 45″136

9. Franco Colapinto (Arg) Alpine a 47″353

10. Yuki Tsunoda (Jpn) Racing Bulls a 58″187

Giro più veloce: Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes (53°) in 1’23″504, alla media di 249.746 km/h.

LE CLASSIFICHE

MONDIALE PILOTI

1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 267 punti

2. George Russell (Gbr) Mercedes 201

3. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 191

4. Lando Norris (Gbr) McLaren 171

5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 155

6. Max Verstappen (Ned) Red Bull 127

7. Oscar Piastri (Aus) McLaren 116

8. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 71

9. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 51

10. Pierre Gasly (Fra) Alpine 41

11. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 29

12. Franco Colapinto 15 (Arg) Alpine 21

13. Oliver Bearman (Gbr) Haas 18

14. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 10

15. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 6

16. Carlos Sainz (Esp) Williams 6

17. Alexander Albon (Tha) Williams 5

18. Esteban Ocon (Fra) Haas 3

19. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 3

20. Yuki Tsunoda (Jpn) Racing Bulls 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 468 punti

2. Ferrari 346

3. McLaren 287

4. Red Bull 204

5. Racing Bulls 75

6. Alpine 62

7. Haas 21

8. Audi 16

9. Williams 11

10. Aston Martin 3

11. Cadillac 0

– foto IPA Agency –

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