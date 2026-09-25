BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – George Russell non sbaglia e conquistata la pole position (12^ in carriera) nel Gran Premio di Azerbaijan 2026 di Formula 1. Il pilota britannico della Mercedes domina la qualifica firmando un incredibile crono in 1’42″526 e rifilando quasi un secondo di margine al monegasco della Ferrari Charles Leclerc (+0″837), che scatterà dalla prima fila. Un vantaggio importante per Russell, poiché il compagno di scuderia con cui è in lotta per il titolo, il giovane bolognese Andrea Kimi Antonelli, partirà sedicesimo in seguito all’incidente che lo ha costretto ad uscire anzitempo dalla qualifica.

Terzo posto per la McLaren dell’australiano Oscar Piastri (+0″838) che, dopo una stagione in ombra, piazza un importante colpo su un tracciato che lo ha visto vincitore nel 2024. L’altra Rossa del britannico Lewis Hamilton non riesce ad andare oltre un sesto posto a +1″332 da Russell, alle spalle della Red Bull del francese Isack Hadjar e della McLaren del britannico e iridato in carica Lando Norris. Delude anche l’olandese Max Verstappen (RedBull), che sarà costretto a scattare dall’ottava casella dietro all’Alpine del francese Pierre Gasly. Completano la top 10 lo spagnolo Carlos Sainz (Williams) e l’argentino Franco Colapinto (Alpine). Domani l’appuntamento con la gara di Baku è alle 13.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1a fila

1. George Russell (Gbr) Mercedes in 1’42″526

alla media di 201.783 km/h

2. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’43″363

2a fila

3. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’43″364

4. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 1’43″500

3a fila

5. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’43″672

6. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’43″858

4a fila

7. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1’44″047

8. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’44″081

5a fila

9. Carlos Sainz (Esp) Williams 1’44″566

10. Franco Colapinto (Arg) Alpine 1’44″963

6a fila

11. Oliver Bearman (Gbr) Haas 1’44″775

12. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 1’44″860

7a fila

13. Alexander Albon (Tha) Williams 1’45″001

14. Esteban Ocon (Fra) Haas 1’45″016

8a fila

15. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1’45″106

16. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes no time

9a fila

17. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 1’45″799

18. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 1’45″920

10a fila

19. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1’46″593

20. Sergio Perez (Mex) Cadillac 1’46″658

11a fila

21. Lance Stroll (Can) Aston Martin 1’47″377

22. Valtteri Bottas (Fin) Cadillac 1’48″290

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).