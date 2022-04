IMOLA (ITALPRESS) – La Formula 1 sbarca in Europa e riparte dal Gran Premio dell’Emilia Romagna, con gli spalti della pista di Imola pronti a tingersi di rosso e continuare a sognare con la Ferrari. La scuderia di Maranello torna in Italia in testa nella classifica costruttori e in quella piloti con Leclerc, ma anche con la fiducia incassata da Carlos Sainz, fresco di rinnovo. “Lo scenario perfetto per annunciarlo, non vedo l’ora di regalare bei momenti ai nostri tifosi – le parole dello spagnolo in conferenza stampa -. Il fatto di aver firmato per il team dei miei sogni e che adesso lotti per obiettivi importanti credo sia la situazione ideale per me”. “Oltre a essere un grande pilota, Carlos è un bravissimo ragazzo: vogliamo le stesse cose dalla macchina ed è importante per lavorare a lungo termine”, gli attestati di stima del leader del Mondiale Charles Leclerc. Un occhio anche alle previsioni meteo, con il week-end che inizierà sul bagnato. “Non abbiamo la possibilità di guidare con queste condizioni sul simulatore – ammette il monegasco – Negli ultimi anni non siamo stati forti, sarà importante partire col piede giusto”.

Critico, invece, Max Verstappen a proposito dei tanti impegni previsti in un fine settimana con la sprint. “Non sono un fan, ma questa è la situazione. Il giovedì rimane molto lungo, correndo più gare sarebbe meglio avere un week-end più corto – il giudizio del pilota della Red Bull, che poi torna ad analizzare le prestazioni della sua monoposto – Non ho mai guidato sul bagnato con questa macchina, sarà interessante vedere cosa succede. Finora siamo stati competitivi su ogni pista ma dobbiamo continuare a cercare di migliorare e soprattutto finire le gare”. Non si sbilancia, invece, Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes dice che la strada per il Mondiale “è lunga e dura, ma c’è tempo per recuperare” e nel frattempo conferma le voci del suo interessamento per l’acquisto del Chelsea. “Quando ho sentito di questa opportunità ho pensato ‘wow’ e sto cercando di coglierla”. Ma per questo week-end l’attenzione è rivolta al tracciato di Imola: si parte alle 13.30 con la prima sessione di libere, poi le qualifiche a partire dalle 17.

