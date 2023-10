GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jaguar per celebrare la fine della sua gloriosa tradizione di auto sportive a combustione interna nel 2024, presenta un’esclusiva F-Type limited edition ispirata a due iconiche E-Type da corsa degli anni ’60. Solo 150 saranno gli esemplari F-Type ZP Edition che verranno prodotti e che saranno le ultime auto sportive con motore a combustione interna progettate da Jaguar. Queste F-TYPE V8 a benzina sovralimentate da 575 CV presentano dettagli interni ed esterni appositamente curati dagli esperti della divisione SV Bespoke.

“Jaguar sta intraprendendo la trasformazione più audace di tutta la sua storia, per diventare, a partire dal 2025, un brand modern luxury interamente elettrificato. Questa che stiamo presentando rappresenta un’irripetibile celebrazione delle vetture sportive a combustione interna di Jaguar” dice Rawdon Glover, Managing Director Jaguar.

“Per oltre un decennio la F-Type ha affascinato i piloti e gli amanti delle auto sportive, come fece anche la E-type cinque decenni prima di lei. La ZP Edition è la più recente celebrazione di questo lignaggio e si aggiunge ad una serie di illustri edizioni da collezione ispirate al patrimonio storico Jaguar, tra cui la Project 7 del 2015 e la Heritage 60 Edition del 2020” conclude Glover. La F-Type ZP Edition è disponibile in due varianti di colore che ricordano le prime vincenti E-type “Project ZP”, che vennero presentate poco dopo il lancio del modello nel 1961: Oulton Blue Gloss con interni in pelle bicromatica Mars Red ed Ebony e Crystal Grey Gloss con interni in pelle bicromatica Navy Blue ed Ebony. Entrambi i modelli sono caratterizzati da tondi in stile racing sulle portiere dipinti a mano in Porcelain White Gloss e da bordi delle griglie sempre in Porcelain White Gloss.

Nessuna di queste due varianti cromatiche per gli esterni è mai stato offerta prima sulla F-Type. Questi colori inoltre corrispondono alle due vernici appositamente formulate per sette coppie di vetture E-type Project ZP Collection annunciate da Jaguar Classic all’inizio di quest’anno. Gli interni unici, con scanalature orizzontali dei sedili, gli elementi esterni in Gloss Black e le pinze dei freni Gloss Black si uniscono agli esclusivi dettagli del marchio F-TYPE ZP Edition presenti sui parafanghi, sui cerchi in lega forgiati da 20 pollici con finitura Diamond Turned Gloss Black, sulle piastre del battitacco e sul cruscotto. Ogni vettura è dotata di una placca celebrativa SV Bespoke: “One of 150”. Fin da quando ha iniziato ad ottenere importanti riconoscimenti come il World Car Design of the Year 2013, la F-Type ha continuato a rappresentare il punto di riferimento per le auto sportive incentrate sul guidatore e sulla guida coinvolgente, che viene esaltata anche dalla caratteristica sonorità del propulsore V8. La nota sonora dello scarico è così iconica da essere stata archiviata in alcune istituzioni come la British Library.

La F-Type ZP Edition è disponibile sia in versione Coupè che Convertibile. Con 575 CV di potenza, 700 Nm di coppia e un sistema di trazione integrale con tecnologia Intelligent Driveline Dynamics (IDD), le prestazioni del suo propulsore sono eccezionali su tutte le superfici stradali e con qualsiasi condizione atmosferica. La vettura è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, mentre la velocità massima è stata limitata elettronicamente a 300 km/h.

foto: ufficio stampa JLR Italia

(ITALPRESS).