PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Fia ha diramato il calendario 2023 della Formula 1 approvato dal Consiglio mondiale dello sport. Sono previsti 24 Gran Premi, con l’aggiunta del GP di Las Vegas che sarà il penultimo della stagione e terzo negli Stati Uniti dopo Miami e Austin. La stagione sarà aperta il 5 marzo 2023 in Bahrain, mentre il Gran Premio di Monaco, previsto il 28 maggio, resta in programma. Il Gran Premio di Abu Dhabi avrà il suo solito posto nel finale di stagione, ovvero il 26 novembre, mentre torna dopo un anno di assenza il Gp del Qatar, previsto l’8 ottobre. Due le gare in Italia: il 21 maggio il Gp dell’Emilia Romagna a Imola, il 3 settembre il Gp d’Italia a Monza. “La presenza di 24 gare nel calendario del Campionato mondiale di Formula 1 FIA 2023 è un’ulteriore prova della crescita e del fascino di questo sport su scala globale” ha dichiarato il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem. “L’aggiunta di nuove sedi e il mantenimento degli eventi tradizionali sottolinea la solida gestione dello sport da parte della FIA”. Questo il calendario completo del 2023:

5 marzo: Gp Bahrain

19 marzo: Gp Arabia Saudita

2 aprile: Gp Australia

16 aprile: Gp Cina

30 aprile: Gp Azerbaijan

7 maggio: Gp Miami

21 maggio: Gp Emilia Romagna

28 maggio: Gp Monaco

4 giugno: Gp Spagna

18 giugno: Gp Canada

2 luglio: Gp Austria

9 luglio: Gp Inghilterra

23 luglio: Gp Ungheria

30 luglio: Gp Belgio

27 agosto: Gp Olanda

3 settembre: Gp Italia

17 settembre: Gp Singapore

24 settembre: Gp Giappone

8 ottobre: Gp Qatar

22 ottobre: Gp Usa

29 ottobre: Gp Messico

5 novembre: Gp Brasile

18 novembre: Gp Las Vegas

26 novembre: Gp Abu Dhabi

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).