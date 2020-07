La terza sessione di prove libere del Gran Premio di Stiria, secondo appuntamento del

Mondiale di Formula 1, e’ stata cancellata. Troppa la pioggia che sta scendendo sul circuito di Spielberg tanto da spingere gli organizzatori a cancellare definitivamente l’ultima sessione di

prove libere. Per il momento rimangono confermate le qualifiche, programmate per le ore 15, ma la situazione e’ incerta. Non e’ esclusa la possibilita’ di disputare le qualifiche nella mattinata di domani con l’inizio del Gran Premio confermato alle ore

15,10.

(ITALPRESS).